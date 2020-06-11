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Общество

ВИДЕО: Вторая бригада врачей из Москвы приехала в Псков

Вторая бригада опытных медицинских специалистов из Москвы приехала в Псков 10 июня, чтобы помочь региону в борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Московских медиков разместили в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье».

В составе группы – пять врачей и один медбрат. Руководит бригадой врач-хирург Боткинской больницы, руководитель COVID-центра в Москве Сергей Лебедев.

Все медики мультидисциплинарной бригады работали в COVID-центре, орагнизованном на базе Боткинской больницы. Старший медбрат реанимационного отделения будет помогать в организации работы псковского COVID-центра, заведующий отделением КТ-диагностики будет способствовать лучшей выявляемости коронавируса и диагностике стадии заболевания и степени тяжести поражения лёгких, терапевт-пульмонолог будет заниматься лечением больных. Также в Псков прибыл заведующий реанимационным отделением московской больницы. Врач-эпидемиолог поможет с маршрутизацией больных в COVID-центре, с распределением потоков, с правильным делением на «красную» и «зелёную» зоны и с логистикой пациентов, которые не заражены коронавирусом.

«Все наши действия будут направлены на то, чтобы, учитывая достаточно большой опыт ваших врачей, постараться внести какую-то свою долю помощи, чтобы улучшить диагностику, улучшить лечение и, самое главное, остановить ситуацию с коронавирусом, перебороть её и тенденцию, которая идёт сейчас в области, направить вспять», – отметил Сергей Лебедев.

40 медработников из ведущих стационаров столицы отправились в Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Дагестан, Владимирскую и Псковскую области.

Как столичные врачи, приехавшие в регион 30 мая, работают в Псковском COVID-центре, смотрите в эксклюзивном видео ПАИ.

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