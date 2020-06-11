Митрополит Тихон назвал Пушкина своим духовным наставником и учителем

22:23, 10 июня 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон признался, что из светских людей именно Пушкин стал для него главным учителем в жизни. «Я каждый день поминаю его во всех молитвах как своего наставника и духовного учителя», – объяснил владыка участникам Пушкинского онлайн-марафона.

Как сообщает пресс-служба Псковской митрополии, в Пушкинские дни Тихон принял участие в Международном литературно-музыкальном марафоне «Почитаем Пушкина!».

В рамках марафона состоялись выступления известных пушкинистов, поэтов, музыкантов и любителей живого русского слова. Прозвучали стихи и романсы Пушкина на русском и других языках.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал о своём отношении к русскому поэту в авторской литературно-театральной постановке «Пушкин. Метаморфозы».

«Совершенно поразительное зрелище – наблюдать за метаморфозами души и ума Александра Сергеевича Пушкина, начиная с известных нам его стихотворений 1815 года и вплоть до его кончины, наблюдать за тем, как менялось его отношение к поэзии, творчеству – от достаточно легкомысленного и весёлого до осознания пророческого своего служения, как менялось его отношение к государству – от дерзкого бунтаря до глубокого прекрасного возвышенного государственника. Очень интересно его отношение к вере, религии, православию: мальчик, который… в лицее отошёл от веры, – и к концу жизни православный человек, который причастился перед смертью», – отметил митрополит.