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Происшествия

Более 30 чужих переводов через банковские счета обернулись для великолучанина судимостью

Мировой судья судебного участка № 20 Невельского района признал жителя Великолукского района виновным в проведении незаконных банковских операций по указанию другого лица. 18-летний молодой человек предоставил свои банковские карты для получения и дальнейшего перевода чужих денег, за что получил вознаграждение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Как установил суд, в августе 2025 года мужчина вступил в переписку в Telegram с неизвестным, который предложил ему за вознаграждение проводить операции через его банковские счета. Житель Великолукского района согласился и сообщил собеседнику номера своих банковских карт.

Вскоре на его счета начали поступать деньги от неустановленных лиц. Всего было совершено более 30 переводов. Полученные средства молодой человек затем перечислял на чужие банковские счета.

За выполнение этих операций он получил 12 340 рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 187 УК РФ. Ему назначили 180 часов обязательных работ. Кроме того, полученное за проведение незаконных операций вознаграждение конфисковали в доход государства.

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