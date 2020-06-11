«У меня и справка есть»: как в Пскове сдать анализ на коронавирус

12:23, 11 июня 2020, ПАИ

Коронавирус в Псковской области обосновался всерьёз и уже надолго. Первые случаи заражения в регионе зафиксированы ещё в марте, и вот на дворе почти середина июня, но актуальности эта тема, к сожалению, всё ещё не потеряла. Хотя, например, в Краснодарском крае некоторые санатории всё-таки решили открыться для первых отдыхающих, правда, от всех приезжих требуют справку об отсутствии COVID-19. Конечно, такой анализ необходим и тому, кто хочет понять, переболел ли он вирусом без симптомов или это было простое ОРВИ. Но куда пойти, если государственные лаборатории перегружены, да и на анализ там принимают лишь пробы от псковичей из группы риска и всех тех, кто находится в COVID-центре или выписывается из него? Решение, конечно, есть.

В центрах лабораторной службы «Хеликс» выполняют сразу несколько видов исследований, связанных с COVID-19. И чаще всего жители Пскова, которые уже знают об этом, проходят тест на наличие антител типа IgM и IgG в плазме крови. Это качественный тест, он определяет наличие специфических иммуноглобулинов M и G в крови. Теперь подробнее и проще.

Если результат исследования на IgM — положительный, а на IgG — отрицательный, можно говорить о ранней стадии инфекционного процесса. Если IgG — положительный, а IgM — отрицательный, можно делать вывод, что вы или уже совсем недавно переболели коронавирусом, или болеете сейчас. В этом случае специалисты рекомендуют повторить тестирование на IgG через 10-14 дней. Исследование выполняется методом иммуноферментного анализа (ИФА) на тест-системах производства «Вектор-Бест». Весь процесс максимально автоматизирован.

Кроме того, врачи «Хеликс» разработали целый комплекс анализов под названием «Факторы риска тяжёлого течения COVID-19 и других ОРВИ». По результатам этого исследования любой обратившийся в лабораторную службу получит развёрнутое заключение, которое отражает состояние организма и определяет наличие риска тяжёлого течения ОРВИ, в том числе COVID-19. Такой комплекс актуален для людей с хроническим стрессом, нарушенным режимом сна и отдыха, а также для всех, кто давно не проходил ежегодное профилактическое обследование.

Сдавать анализы и получать медицинскую помощь международного уровня стало ещё проще и быстрее, потому что теперь лабораторная служба «Хеликс» в Пскове действует не только на Завеличье и Запсковье, но и в центре города: в июне открылся третий центр «Хеликс» на Октябрьском проспекте, 44.

«Хеликс» предлагает более двух тысяч исследований для всей семьи: от стандартных клинических и биохимических до сложных генетических. Также в центре доступны услуги УЗИ и ЭКГ, квалифицированная помощь врачей-специалистов: эндокринолога, акушера-гинеколога (в том числе со специализацией «гинекологическая эндокринология»), кардиолога, уролога и других.

Чтобы записаться на приём или уточнить интересующую информацию, необходимо обратиться в контакт-центр «Хеликс» по телефонам: 8 800 700 03 03 или 8 (8112) 29 60 14 (звонок бесплатный).

Также можно обратиться к администраторам диагностических центров в Пскове по адресам: ДЦ Центральный – Октябрьский проспект, 44; ДЦ Запсковье – улица Инженерная, 108/62; ДЦ Псковский – улица Кузбасской Дивизии, 26а.



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