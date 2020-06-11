Продукцию из Псковской области представили в Германии

12:25, 11 июня 2020, ПАИ

Продукцию производителей из Псковской области представили в Германии, сообщила руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская в прямом эфире ПАИ-live 11 июня.

В частности, за рубежом представлены товары «Столбушинского продукта» и псковской крафтовой косметики. Они же будут представлены и в интернет-магазине Amazon.

Светлана Ярлыковская пояснила, что этому способствовала презентация псковских производителей в Сети. Она также добавила, что на западе особенно популярно всё, что не содержит сахара, например цукаты.