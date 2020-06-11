Более семи тонн прикормки для рыб из Великобритании ввезли в Псковскую область

12:35, 11 июня 2020, ПАИ

В Псковскую область ввезли более семи тонн импортной прикормки для рыб из Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки, расположенном на российско-латвийской границе в Псковской области, был проконтролирован ввоз 7,7 тонны прикормки для спортивной и любительской ловли рыбы.

Партия продукции животного происхождения следовала автомобильным транспортом из Великобритании в Москву.

Установлено, что транспортировка прикормки для рыб осуществляется без нарушений, а ветеринарный сертификат страны-экспортёра гарантирует выполнение единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

После осуществления всех необходимых процедур груз направлен в адрес получателя.