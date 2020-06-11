Создан оперштаб по ликвидации последствий урагана в двух районах Псковской области

12:37, 11 июня 2020, ПАИ

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведереников в своём Instagram.

«Люди, к счастью, не пострадали, но шквалистый ветер повалил десятки деревьев, повредил крыши 20 домов в деревне Фишнёво, оставил без электричества больше 900 человек, – отметил глава региона. – На личном контроле держу реализацию всех мер по восстановлению электроснабжения, устранению последствий стихии и защите людей».

Для ликвидации последствий стихии задействовано 98 человек и 26 единиц техники спецслужб, в Бежаницах развёрнут пункт временного размещения на базе средней школы.

«Вечером проведу совещание с главами районов и руководством Главного управления МЧС, – добавил Михаил Ведерников. – ЦГМС снова предупреждает о грозах в Псковской области. Пожалуйста, будьте бдительны. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «01» или по мобильному «112» или «101». Берегите себя!»