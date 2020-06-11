В Псковской области стартует акция «Спасибо медикам!»

13:22, 11 июня 2020, ПАИ

В Псковской области стартует благотворительная акция #спасибомедикам. Основная цель акции – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«С учётом сложившейся ситуации становится важным и необходимым выразить бесконечную благодарность медикам, которые буквально живут на работе без обеда и выходных и продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого заболевшего. Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие в благотворительной акции, сказать спасибо и оказать возможное финансовое содействие, которое станет достойной и неоценимой поддержкой врачей и медицинских работников Псковской области», - призывают организаторы.

Как пожертвовать:

Для юридических лиц

Перечисление на счёт ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование спасибо медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковском Отделении №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680

Для физических лиц

Оплата через Сбербанк:

Перечисление через банкомат:

— Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата.

— Выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Поиск услуг и организаций».

— Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы».

— Укажите ФИО, назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее – «Оплатить».

Платежи с помощью мобильного приложения:

— Выберите вкладку «Платёж или перевод», далее – «Платёж по реквизитам»

— Заполните необходимые реквизиты, далее – «Оплатить»

— Внесите в строку назначение платежа — «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее – «Оплатить», далее – «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода через мобильное приложение:

— Перейдите в раздел «Платежи», нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана.

— Выберите «Оплата по QR или штрих-коду».

— Направьте камеру на QR-код, который можно найти здесь.

— Введите сумму, далее – «Продолжить», далее – «Оплатить».

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов «Мегафон»):

— Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей

Также в рамках этой акции 21 июня, в воскресенье, в 16:00 и 20:00, в День медицинского работника состоятся два благотворительных концерта под открытым небом «Спасибо медикам!».

Концерты пройдут на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска. На парковочной площадке с организованными въездами и выездами будет установлен экран и сцена, на которой в течение нескольких часов будут выступать музыканты города Пскова, группы: «Красивая», Квартет Аркадия Галковского, Drum&jazz, Radio band, «Капитан Смоллетт», «Постоянные».

Зрители смогут посмотреть благотворительные концерты «СпасибоМедикам», не выходя из своих машин. Билеты можно приобрести онлайн.

Трансляция концертов будет вестись в прямом эфире «ВКонтакте» и Youtube.