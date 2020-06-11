Михаил Ведерников: Наши медики – большие молодцы

13:37, 11 июня 2020, ПАИ

«Наши медики – большие молодцы», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью руководителю департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной 11 июня.

При этом губернатор обратил внимание на то, что нужно делать всё, чтобы не доводить инфицированного коронавирусом пациента до подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он указал на то, что после отключения от ИВЛ летальные случаи составляют 87%.

Михаил Ведерников рассказал, что специализированная бригада московских медиков, которая прибыла в псковский COVID-центр, перевела несколько пациентов на самостоятельное дыхание после отключения от ИВЛ. Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков 10 июня.