Около 500 тысяч масок в месяц будут выпускать на великолукском предприятии

13:44, 11 июня 2020, ПАИ

На одном из предприятий в Великих Луках будут выпускать около 500 тысяч масок в месяц. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью руководителю департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной 11 июня.

Глава региона отметил, что в Великих Луках предприятия легкой промышленности перешли на изготовление средств индивидуальной защиты. «Сейчас налаживается две линии на одном из предприятий, около 500 тысяч масок они будут выпускать», – отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что на первоначальном этапе пандемии коронавируса Псковской области огромную помощь оказал Минпромторг РФ. «Когда всё началось, ни масок, ни СИЗов, ни дезинфицирующих средств не было в наличии», – напомнил он и отметил, что с этой проблемой помогал справиться Минпромторг.

Он также поблагодарил губернатора Новгородской области Андрея Никитина за поддержку на старте пандемии. Новгородские соседи по 25 тысяч масок в неделю поставляли в Псковскую область по адекватным ценам - 10 рублей за штуку, уточнил Михаил Ведерников.