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Общество

Стены Псковского кремля заряжают губернатора

Фото Дарьи Хватковой

Стены Псковского кремля заряжают губернатора Псковской области. Об этом сам глава региона Михаил Ведерников рассказал в интервью в Instagram с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

«Псковский край - удивительная земля, иногда получается выйти ночью на улицу, найти силы «доползти» до Псковского кремля. 40 минут вокруг древних стен, и всё - полная батарейка. Еще стараюсь заниматься спортом, но в последнее время из-за большой рабочей нагрузки не получается», - отметил Михаил Ведерников, отвечая на вопрос о секрете своей бодрости.

Он также подчеркнул, что любит свою работу. «Усталость есть, конечно, но я не выгораю, хоть коронавирус и увеличил нагрузку процентов на сорок», - добавил губернатор.

 

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