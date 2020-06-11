Антинаркотический фестиваль «Энергия жизни» проходит в Псковской области

14:36, 11 июня 2020, ПАИ

В Псковской области в июне проходит онлайн-фестиваль «Энергия жизни». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, инициатором мероприятия является Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

С 1 по 30 июня в группе «Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России по Псковской области» в соцсети «ВКонтакте» организуются различные интерактивные площадки.

Все желающие могут ознакомиться с правилами уверенного отказа от наркотиков, узнать о видах юридической ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, медицинских и социальных последствиях, наступающих после употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также на фестивале будут представлены показательные выступления сотрудников отряда специального назначения «ГРОМ», будут опубликованы видеообращения сотрудников управления, врачей-наркологов и именитых спортсменов Псковской области, видеообращения об альтернативном выборе здорового жизненного стиля в подростково-молодежной среде.

В День молодежи в группе сообщества состоится онлайн-концерт.