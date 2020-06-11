Работники псковских COVID-лабораторий получат премии
Премии получат работники псковских COVID-лабораторий, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Губернатор отметил необходимость развития в регионе собственных лабораторных мощностей. Михаил Ведерников обратился к вице-губернатору Вере Емельяновой с просьбой представить до следующей недели предложения по премированию сотрудников COVID-лабораторий.
Глава региона отметил, что почти половина новых выявленных случаев коронавируса находится в городе Великие Луки, и добавил, что ситуация требует особого внимания.
«Основной опасностью остаются инфекционные очаги», - сказал Михаил Ведерников, отметив, что после праздников в регионе будут делать 1000 тестов на коронавирус в сутки.