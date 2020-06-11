Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе

15:21, 11 июня 2020, ПАИ

«Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе», - заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 11 июня. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Общий коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионе доведён до 1065 коек. «Это достаточно много, - прокомментировал губернатор. - Можем открыть оперативно ещё половину от этого, но нужно понимать, что у нас дефицит врачей, поэтому пока речь идёт о резерве в 300 коек».

Губернатор также добавил, что на сегодняшний день в Псковской области «открыто всё, что можно открыть с учётом эпидемиологической обстановки».

В заключение Михаил Ведерников отметил, что на сегодняшнем заседании оперштаба никаких изменений в виде усиления или ослабления ограничительных мер в указ губернатора обсуждать не планируется.

Всего по состоянию на 11 июня в Псковской области зарегистрировано 1535 случаев коронавируса.