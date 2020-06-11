0
16:43
«Чёрные» лесорубы, 5 миллиардов и разбитые дороги: Интервью с Валентиной Понизовской
16:16
Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором
16:08
О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live
16:00
На 40% снизилась уличная преступность в Псковской области
15:31
В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник
15:21
Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе
15:05
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе

«Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе», - заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 11 июня. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Общий коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионе доведён до 1065 коек. «Это достаточно много, - прокомментировал губернатор. - Можем открыть оперативно ещё половину от этого, но нужно понимать, что у нас дефицит врачей, поэтому пока речь идёт о резерве в 300 коек».

Губернатор также добавил, что на сегодняшний день в Псковской области «открыто всё, что можно открыть с учётом эпидемиологической обстановки».

В заключение Михаил Ведерников отметил, что на сегодняшнем заседании оперштаба никаких изменений в виде усиления или ослабления ограничительных мер в указ губернатора обсуждать не планируется.

Всего по состоянию на 11 июня в Псковской области зарегистрировано 1535 случаев коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором
11 июня 2020
Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором
О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live
11 июня 2020
О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live
На 40% снизилась уличная преступность в Псковской области
11 июня 2020
На 40% снизилась уличная преступность в Псковской области
В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник
11 июня 2020
В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник
Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе
11 июня 2020
Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
11 июня 2020
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
ПАИ покажет заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 в прямом эфире
11 июня 2020
ПАИ покажет заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 в прямом эфире
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом
11 июня 2020
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом

Идет загрузка...