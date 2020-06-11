89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области

15:32, 11 июня 2020, ПАИ

В Псковской области в 89 случаях коронавирус обнаружен у приезжих из-за рубежа и из других регионов. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба 11 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что среди приезжих заболевание выявлено у 50 граждан Киргизии, 25 – жителей Санкт-Петербурга, 9 – жителей Ленинградской области и 5 – другие регионы России.

Всего в Псковской области зарегистрировано 1535 случаев заражения коронавирусом, 527 человек выздоровело, 12 – умерло.