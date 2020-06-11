В восемь раз выросла заболеваемость внебольничными пневмониями в Псковской области

15:56, 11 июня 2020, ПАИ

В Псковской области в восемь раз выросла заболеваемость внебольничными пневмониями. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба 11 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что следствием распространения коронавируса является рост заболеваемости внебольничными пневмониями. «Так, на прошлой неделе зарегистрирован 371 случай внебольничной пневмонии. Это на 30 % выше, чем на предыдущей неделе», – отметил он.

Главный санитарный врач региона подчеркнул, что сейчас в Псковской области уровень заболевания внебольничными пневмониями в восемь раз превышает средний показатель за аналогичные периоды прошлых трёх лет.