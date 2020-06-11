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Общество

В выходные в Псковской области увеличится количество рейдов полиции

Количество рейдов увеличится в Псковской области во время праздничных выходных. Об этом рассказал руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В преддверии праздничных дней прогнозируется приезд большого количества граждан из других регионов», - отметил Алексей Овсянников, добавив, что будут проводиться рейды ДПС.

Овсянников отметил, что воздушный парад в Пскове и полёт аэростатов, а также проезд машины «Газель» с музыкальными выступлениями в Великих Луках вызывают опасения, поскольку мероприятия привлекут большое количество людей.

Глава администрации города Александр Братчиков добавил, что разрешения на полёт в Пскове не давали.

«Никаких мероприятий мы не проводим, - отметил губернатор. – Торжественные мероприятия проведём в полном объёме тогда, когда позволит эпидобстановка».

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