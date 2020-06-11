На 40% снизилась уличная преступность в Псковской области

16:00, 11 июня 2020, ПАИ

В Псковской области на 40% снизилась уличная преступность. Об этом рассказал руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Более чем в два раза снизилась также преступность среди несовершеннолетних граждан», - отметил Алексей Овсянников, добавив, что зафиксирован рост дистанционных преступлений. Среди них 346 краж и 288 мошенничеств.

Овсянников отметил, что криминогенная обстановка остаётся контролируемой.