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Общество

У отряда «Лиза Алерт» в Пскове появился Instagram

Следить за деятельностью поискового отряда «Лиза Алерт» в Псковской области теперь можно и в Instagram. Не так давно волонтеры стали публиковать свои материалы в еще одной соцсети.

Участники «Лизы Алерт» сообщают о ходе поисков и дают полезные рекомендации на своем сайте и в соцсети «ВКонтакте».

С 24 марта волонтеры ищут пропавшую в Кунье бабушку Нину Панкову. Недавно к жителям Псковской области обратилась ее дочь.

«Мы предполагаем, что она могла куда-то уехать, в том числе и на попутной машине. Нам нужны свидетельства, чтобы понять, в какую сторону она могла двигаться, так как в Кунье и рядом ее никто не видел», - сообщают волонтеры.

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