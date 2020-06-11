У отряда «Лиза Алерт» в Пскове появился Instagram

16:35, 11 июня 2020, ПАИ

Следить за деятельностью поискового отряда «Лиза Алерт» в Псковской области теперь можно и в Instagram. Не так давно волонтеры стали публиковать свои материалы в еще одной соцсети.

Участники «Лизы Алерт» сообщают о ходе поисков и дают полезные рекомендации на своем сайте и в соцсети «ВКонтакте».

С 24 марта волонтеры ищут пропавшую в Кунье бабушку Нину Панкову. Недавно к жителям Псковской области обратилась ее дочь.

«Мы предполагаем, что она могла куда-то уехать, в том числе и на попутной машине. Нам нужны свидетельства, чтобы понять, в какую сторону она могла двигаться, так как в Кунье и рядом ее никто не видел», - сообщают волонтеры.