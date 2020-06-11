Капремонт трёх водопропускных труб начался на трассе Р-56 в Псковской области

16:45, 11 июня 2020, ПАИ

Федеральные дорожники продолжают капитальный ремонт водопропускных труб на трассе Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов – Псков в Псковском районе Псковской области. Работы начались еще на трех объектах, из-за этого пропускная способность дороги ограничена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядная организация приступила к капремонту труб на 173-м, 177-м и 185-м километрах федеральной трассы Р-56. В рамках контракта специалисты отфрезеруют покрытие, разберут существующее основание дороги, выполнят устройство новых водопропускных труб, укрепят обочины и насыпи, уложат новое асфальтобетонное покрытие.

Всего в рамках контракта на трассе Р-56 планируется отремонтировать десять водопропускных труб на 145, 173, 176, 177, 179 (две), 185, 186, 193, 195-м километрах. Еще девять труб было отремонтировано в 2019 году.

Во время капитального ремонта на участках автодороги вводится реверсивное движение со светофорным регулированием и ограничение скорости до 40 км/ч.