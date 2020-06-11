Тысяча документов о жизни на оккупированных территориях во время войны хранится в Госархиве Псковской области

17:18, 11 июня 2020, ПАИ

В Государственном архиве Псковской области хранится 1000 документов о жизни на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил директор учреждения Валерий Кузьмин в прямом эфире ПАИ-live 11 июня.

Валерий Кузьмин отметил, что в этих документах рассказывается о том, как проходила жизнь на оккупированной территории Псковской области, о зверствах фашистов на протяжении всего периода оккупации.

Он также сообщил, что архив будет взаимодействовать с Псковским государственным университетом, который начал реализовывать проект «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне».

По его словам, планируется, что та база, которую соберут участники проекта, пополнит архивный фонд России. В частности, речь идёт о диктофонных записях-воспоминаниях, архивных фотографиях, письмах.

«Все архивные учреждения в России хранят документы для потомков, чтобы они через 100, 200 или 1000 лет смогли смотреть, слушать и изучать их», – заключил Валерий Кузьмин.

Проект ПсковГУ «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне», получивший поддержку Министерства науки и высшего образования РФ, стартовал 1 июня.