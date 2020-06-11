Глава Псковского района вручила сиротам ключи от четырёх квартир
Глава Псковского района Наталья Федорова в канун Дня России вручила ключи от четырех новых квартир в микрорайоне «Видный» новоселам из числа детей-сирот. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.
Жилье на улице Гецентова в Писковичах предоставлено новым жильцам по договору найма специализированного жилого помещения на пять лет. После этого периода жилье будет передано им по договору социального найма и в дальнейшем уже может быть приватизировано.
Глава района вручила хозяевам новых квартир ключи и ленточки в цвет российского флага.
В торжественной встрече приняли участие начальник отдела соцзащиты населения по Псковскому району Марина Сафонова и заместитель директора компании-застройщика Андрей Монин.