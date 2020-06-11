388 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах

17:56, 11 июня 2020, ПАИ

54 875 человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 388 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 11 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1965 человек, погибли – 69. В Латвии 1094 человека инфицировано коронавирусом, погибли – 26. В Белоруссии число инфицированных составляет 51 816 человек, погибли – 293.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 7,4 млн человек, свыше 3,7 млн – выздоровели, более 419 тысяч – умерли. В России коронавирусом заболели 502 436 человек, выздоровели – 261 150, умерли – 6532. В Псковской области зарегистрировано 1535 случаев заражения коронавирусом, 527 человек выздоровели, 12 – умерли.