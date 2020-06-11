0
23:41
1 млн рублей получит Бежаницкий район для оказания помощи пострадавшим от урагана
23:21
Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы
23:11
В эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России
22:55
Курган Дружбы в Себежском районе пройдёт 5 июля
21:23
Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 13-14 июня
20:51
Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»
19:34
Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории
Еще новости
Общество

388 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах

54 875 человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 388 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 11 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1965 человек, погибли – 69. В Латвии 1094 человека инфицировано коронавирусом, погибли – 26. В Белоруссии число инфицированных составляет 51 816 человек, погибли – 293.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 7,4 млн человек, свыше 3,7 млн – выздоровели, более 419 тысяч – умерли. В России коронавирусом заболели 502 436 человек, выздоровели – 261 150, умерли – 6532. В Псковской области зарегистрировано 1535 случаев заражения коронавирусом, 527 человек выздоровели, 12 – умерли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
7,7 млн человек в мире заразилось коронавирусом Пять работников великолукского ЗЭТО заболели коронавирусом 388 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах В восемь раз выросла заболеваемость внебольничными пневмониями в Псковской области Еще 300 коек для ковид-больных хотят развернуть в Великолукском районе 89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник Псковская область занимает 64-е место в России по количеству случаев коронавируса Работники псковских COVID-лабораторий получат премии ПАИ покажет заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 в прямом эфире
Посмотреть все материалы сюжета >>>

1 млн рублей получит Бежаницкий район для оказания помощи пострадавшим от урагана
11 июня 2020
1 млн рублей получит Бежаницкий район для оказания помощи пострадавшим от урагана
Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы
11 июня 2020
Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы
В эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России
11 июня 2020
В эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России
Курган Дружбы в Себежском районе пройдёт 5 июля
11 июня 2020
Курган Дружбы в Себежском районе пройдёт 5 июля
Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 13-14 июня
11 июня 2020
Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 13-14 июня
Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»
11 июня 2020
Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»
Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории
11 июня 2020
Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории
Спасший из горящего дома шестерых человек Артём Мазепа получил благодарность от администрации Псковской области
11 июня 2020
Спасший из горящего дома шестерых человек Артём Мазепа получил благодарность от администрации Псковской области

Идет загрузка...