Более 20 псковских семей приняло участие в благотворительной акции «Меняй-помогай»

17:56, 11 июня 2020, ПАИ

В благотворительной акции «Меняй-помогай» приняло участие более 20 псковских семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

11 июня прошла благотворительная акция по обмену вещами. Эта акция уже проходила в Пскове и получила много положительных отзывов. Удалось собрать не один десяток детской и подростковой одежды. Из вещей сформировали груз помощи для нуждающихся семей с детьми из всей Псковской области.

В этот раз мероприятие посещали семьи с детьми для того, чтобы обновить гардероб, а заодно помочь другим. Каждый участник мог забрать на одну вещь меньше, чем принёс. Оставшиеся вещи передавались в Детский фонд.

Кроме того, помимо вещей и игрушек, малообеспеченные семьи с детьми смогли получить продуктовую помощь благодаря Псковскому областному отделению Российского Красного Креста и их партнерам – Фонду продовольствия «Русь».

Всего в мероприятии поучаствовало более 20 семей.