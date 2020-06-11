ФОТОФАКТ: В Великолукском районе ремонтируют спортзал в школе в рамках нацпроекта

19:16, 11 июня 2020, ПАИ

В Лычевской средней школе имени М. К. Кузьмина в посёлке Дубрава-1 Великолукского района идёт капитальный ремонт спортивного зала. Ремонт стал возможным благодаря национальному проекту «Образование». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Наш путь».

После ремонта у учащихся появится возможность заниматься физической культурой и спортом в современных комфортных условиях. Средства были выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.

Ремонтные работы в спортзале Лычевской школы были необходимы. В спортивном зале обветшали полы, из-за протечек кровли на потолке имелись разводы, на стенах осыпалась штукатурка. Ежегодно за счёт средств бюджета Великолукского района тут проводился косметический ремонт.



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"















11 июня начальник управления образования администрации района Андрей Ниневский посетил образовательное учреждение. Осмотрел ход ремонтных работ, пообщался с директором школы Борисом Захаровым.

Работы по ремонту спортивного зала идут в соответствии с графиком.