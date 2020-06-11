ФОТОФАКТ: В Великолукском районе ремонтируют спортзал в школе в рамках нацпроекта
В Лычевской средней школе имени М. К. Кузьмина в посёлке Дубрава-1 Великолукского района идёт капитальный ремонт спортивного зала. Ремонт стал возможным благодаря национальному проекту «Образование». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Наш путь».
После ремонта у учащихся появится возможность заниматься физической культурой и спортом в современных комфортных условиях. Средства были выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.
Ремонтные работы в спортзале Лычевской школы были необходимы. В спортивном зале обветшали полы, из-за протечек кровли на потолке имелись разводы, на стенах осыпалась штукатурка. Ежегодно за счёт средств бюджета Великолукского района тут проводился косметический ремонт.
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Фото: Газета "Наш путь"
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Фото: Газета "Наш путь"
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Фото: Газета "Наш путь"
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Фото: Газета "Наш путь"
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Фото: Газета "Наш путь"
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Фото: Газета "Наш путь"
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Фото: Газета "Наш путь"
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Фото: Газета "Наш путь"
11 июня начальник управления образования администрации района Андрей Ниневский посетил образовательное учреждение. Осмотрел ход ремонтных работ, пообщался с директором школы Борисом Захаровым.
Работы по ремонту спортивного зала идут в соответствии с графиком.