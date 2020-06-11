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Полиция Новосокольников раскрыла апрельский грабёж

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» раскрыли совершённый в апреле грабёж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 апреля из гаража у дома в деревне Горожане Новосокольнического района молодой человек открыто похитил два двигателя и электронное зажигание от мотоцикла, после чего скрылся. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 25-летний безработный великолучанин. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъяли в ходе обыска.

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