Полиция Новосокольников раскрыла апрельский грабёж
Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» раскрыли совершённый в апреле грабёж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
16 апреля из гаража у дома в деревне Горожане Новосокольнического района молодой человек открыто похитил два двигателя и электронное зажигание от мотоцикла, после чего скрылся. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 25-летний безработный великолучанин. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъяли в ходе обыска.