Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 13-14 июня

21:23, 11 июня 2020, ПАИ

13 и 14 июня в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре пройдут литургии в честь недели 1-й по Пятидесятнице, Всех святых. На прихрамовых территориях монастыря будут организованы прямые трансляции богослужений.

13 июня (суббота) в 18:00 пройдёт всенощное бдение, а 14 июня в 10:00 – Божественная литургия.

Прямые трансляции богослужений будут вестись в группах Псково-Печерского монастыря в социальных сетях и на сайте Псковского агентства информации.