Проблему с запахом газа возле храма Николая Чудотворца в Любятове решат до 15 сентября

20:38, 11 июня 2020, ПАИ

Проблему с запахом газа возле храма Николая Чудотворца в пригородном районе Пскова Любятово решат до 15 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На встрече с главой Пскова Еленой Полонской заместитель исполнительного директора, главный инженер АО «Газпром Газораспределение Псков» Ирина Александрова рассказала, что о данной проблеме известно, она под контролем, в рабочем порядке причина запаха газа устраняется. На сегодняшний день в планах – заменить запорную арматуру на участке газопровода около храма, так как место возможной утечки газа было на резьбовых соединениях старой арматуры. По её словам, все работы будут выполнены до середины сентября.

Депутат Псковской городской Думы Эдуард Белов пояснил, что проблема существует в течение трёх лет. Он отметил, что благодаря оперативному вмешательству газовых служб проблема решалась, но с периодичностью появлялась вновь.

Эдуард Белов подчеркнул, что будет держать ситуацию на личном контроле и находиться на постоянной связи с представителями газовой службы.