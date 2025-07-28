Михаил Ведерников отметил успех Виктории Петроченко на чемпионате мира по тхэквондо

19:39, 28 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спортсменку Викторию Петроченко и её тренера Алину Смирнову с выдающимся результатом на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ГТФ в Эль-Айне (ОАЭ). Об этом стало известно из его телеграм-канала.

Отметим, псковская спортсменка Виктория Петроченко завоевала серебряную медаль на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ГТФ в Эль-Айне (ОАЭ). Среди категории девушек 10–11 лет (до 34 килограммов) Виктория прошла в финал, одержав победу над соперницами из Кыргызстана и Казахстана.

«Упорство спортсменки, высокий уровень мастерства и настоящий боевой дух заслуживают искреннего уважения! Поздравляю Викторию и её тренера Алину Смирнову с этим выдающимся результатом!» – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что команда из Псковской области заняла третье место на Кубке мужества по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий, который прошёл в Серпухове 25 и 26 июля.