Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников отметил успех Виктории Петроченко на чемпионате мира по тхэквондо

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спортсменку Викторию Петроченко и её тренера Алину Смирнову с выдающимся результатом на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ГТФ в Эль-Айне (ОАЭ). Об этом стало известно из его телеграм-канала.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Отметим, псковская спортсменка Виктория Петроченко завоевала серебряную медаль на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ГТФ в Эль-Айне (ОАЭ). Среди категории девушек 10–11 лет (до 34 килограммов) Виктория прошла в финал, одержав победу над соперницами из Кыргызстана и Казахстана.

«Упорство спортсменки, высокий уровень мастерства и настоящий боевой дух заслуживают искреннего уважения! Поздравляю Викторию и её тренера Алину Смирнову с этим выдающимся результатом!» – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что команда из Псковской области заняла третье место на Кубке мужества по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий, который прошёл в Серпухове 25 и 26 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

Фасад Стефановской церкви в Пскове обрабатывают камнеукрепителем
28 июля 2025

Псковичу вручили благодарственное письмо областного правительства за помощь ВС РФ
28 июля 2025

Итоги деятельности за первое полугодие подвели в псковском УФСИН
28 июля 2025

Пять новых контейнерных площадок оборудовали на улицах Пскова
28 июля 2025

Михаил Ведерников отметил успех Виктории Петроченко на чемпионате мира по тхэквондо
28 июля 2025

Наталья Мельникова: Объекты культурного наследия – это наше достояние, которое требует бережного отношения
28 июля 2025

В Пскове прошла операция «Пешеход, пешеходный переход»
28 июля 2025

Артур Акавов стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...