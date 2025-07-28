Итоги деятельности за первое полугодие подвели в псковском УФСИН

20:14, 28 июля 2025, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области состоялась выездная коллегия по итогам первого полугодия. Повестка дня включала обходы следственного изолятора № 2, исправительного центра № 1 в Великих Луках и итоговое заседание, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Перед началом основного мероприятия руководители областной уголовно-исполнительной системы – участники коллегии во главе с начальником УФСИН Виктором Леоновым совершили обход учреждений в сопровождении начальников Александра Степанеева (СИЗО-2) и Евгения Свиридова (ИЦ-1). Они посетили основные объекты жизнеобеспечения, оценили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых (в том числе к принудительным работам).

В рамках подведения итогов были озвучены результаты оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона, заслушаны руководители учреждений и подразделений, имеющих низкие показатели.

В течение шести месяцев этого года ведомство проводило работу, направленную на укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС, на создание предусмотренных законодательством условий содержания для осуждённых и лиц, находящихся под стражей, на соблюдение их прав, свобод и законных интересов. На объектах УИС не было пожаров, побегов из-под охраны либо при конвоировании и особо учитываемых преступлений.

В первом полугодии 2025-го с просьбой об оказании содействия в рамках закона обратились более 90 осуждённых, около 70 из них получили помощь в соответствии с индивидуальной программой.

Особое внимание уделялось вопросам усиления и постоянного поддержания на должном уровне антитеррористической защищённости и информационной безопасности. Также на заседании речь шла об организации работы с осуждёнными, подлежащими привлечению к труду, о развитии производства, о создании новых рабочих мест для отбывающих наказание и о повышении их рабочей квалификации, об улучшении материально-бытового и медицинского обеспечения.

Подводя итоги заседания коллегии, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов отметил положительные результаты, имеющиеся недостатки и проблемные стороны в каждом из направлений деятельности. Он поблагодарил личный состав за службу и обозначил первоочередные задачи, которые необходимо решать в предстоящем периоде.