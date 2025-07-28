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Общество

Пять новых контейнерных площадок оборудовали на улицах Пскова

Пять новых контейнерных площадок появилось на нескольких улицах Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Бориса Елкина

Контейнерные площадки установили около домов на улице Воеводы Шуйского, 4, на Рельсовой, 4/2, на Плехановском посаде, 60, напротив дома № 18 на Красноармейской набережной и на Ипподромной, 102.

Контейнерные площадки преимущественно закрытого типа или с крытыми контейнерами, благодаря чему мусор не разносится ветром и не привлекает животных. Отдельно предусмотрены места для крупногабаритных отходов – туда можно складывать старую мебель, бытовую технику и другие габаритные вещи.

«Прошу всех соблюдать простые, но важные правила: выбрасывайте отходы только в контейнеры, не оставляйте их рядом. Помните, что строительный мусор, лампочки, батарейки, горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные вещества нельзя выбрасывать в обычные баки – для этого есть специальные пункты приёма. Это касается и автомобильных шин, которые нельзя складировать на площадках ТКО и необходимо сдавать в специализированные организации», – обратился к псковичам Борис Елкин.

Что запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, напомнили псковичам в компании «Экогрупп».

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