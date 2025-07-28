Псковичу вручили благодарственное письмо областного правительства за помощь ВС РФ

20:32, 28 июля 2025, ПАИ

За помощь Вооружённым силам России псковича, индивидуального предпринимателя Эмиля Аветова, удостоили благодарственного письма правительства Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова награду вручил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

«С большим удовольствием вручаю вам благодарственное письмо за профессиональную и безвозмездную помощь Вооружённым силам Российской Федерации. Вы оказываете поддержку не первый год и на постоянной основе. Неоднократно слышал от военного комиссариата отзывы о вашей быстрой и качественной работе», – отметил Андрей Вьюнов.

Эмиль Аветов на протяжении длительного времени оказывает квалифицированную помощь в переводе документов иностранных граждан, поступающих на военную службу по контракту, и тем самым вносит личный вклад в выполнение мероприятий по отбору граждан на военную службу по контракту в Вооружённые силы Российской Федерации в регионе.

Ранее сообщалось, что три законопроекта, направленных на дополнительную поддержку участников СВО и членов их семей, внесли в Госдуму.