0
23:41
1 млн рублей получит Бежаницкий район для оказания помощи пострадавшим от урагана
23:21
Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы
23:11
В эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России
22:55
Курган Дружбы в Себежском районе пройдёт 5 июля
21:23
Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 13-14 июня
20:51
Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»
19:34
Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории
Еще новости
Общество

Полицейские продолжают поиски пропавшего без вести великолучанина

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают поиски пропавшего без вести 44-летнего Андрея Фёдорова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 марта 2019 года он ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках. Был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ – резиновый, верх – матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрей Фёдорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

1 млн рублей получит Бежаницкий район для оказания помощи пострадавшим от урагана
11 июня 2020
1 млн рублей получит Бежаницкий район для оказания помощи пострадавшим от урагана
Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы
11 июня 2020
Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы
В эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России
11 июня 2020
В эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России
Курган Дружбы в Себежском районе пройдёт 5 июля
11 июня 2020
Курган Дружбы в Себежском районе пройдёт 5 июля
Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 13-14 июня
11 июня 2020
Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 13-14 июня
Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»
11 июня 2020
Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»
Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории
11 июня 2020
Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории
Спасший из горящего дома шестерых человек Артём Мазепа получил благодарность от администрации Псковской области
11 июня 2020
Спасший из горящего дома шестерых человек Артём Мазепа получил благодарность от администрации Псковской области

Идет загрузка...