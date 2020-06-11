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Общество

7,7 млн человек в мире заразилось коронавирусом

Данные университета Джонса Хопкинса

7 млн 728 тысяч 675 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире по состоянию на вечер 11 июня. Пандемией охвачено 188 стран. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Всего скончалось 459 тысяч 575 инфицированных пациентов. Наибольшее количество заражённых зарегистрировано в США (2 млн 12 тысяч 429), в Бразилии (772 тысячи 416), в Великобритании (584 тысячи 263) и России (501 тысяча 800).

В Индии заразилось 286 тысяч 577 человек, в Испании – 242 тысячи 707, в Италии – 236 тысяч 142.

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