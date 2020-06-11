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Общество

Курган Дружбы в Себежском районе пройдёт 5 июля

61-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» состоится 5 июля, пишет газета «Призыв». Такое решение приняли администрация Себежского района и администрации муниципальных образований.

«Вполне возможно, что с учётом текущих реалий, диктуемых эпидемической обстановкой, полноценную и масштабную программу международной встречи реализовать не удастся, но тем не менее делегация от администрации Себежского района, ряда организаций и общественных объединений посетит 5 июля 2020 года территорию Кургана Дружбы и традиционно возложит там венки к мемориалам героям-партизанам», – говорится в сообщении администрации.

Подготовка к мероприятиям уже началась. Сотрудники национального парка «Себежский», дорожно-строительной компаниии «Себеж» во взаимодействии с отделом пограничной службы ФСБ России в городе Себеже на территории комплекса «Курган Дружбы» провели уборку поваленных ветром деревьев, вывезли крупный древесный мусор и расчистили стоянки.

А 11 июня сводная группа администрации Себежского района, национального парка «Себежский», поискового отряда «Забытый батальон» и Себежского отделения Русского географического общества провела на территории Кургана Дружбы большой субботник.

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