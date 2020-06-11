В эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России

23:11, 11 июня 2020, ПАИ

12 июля в 12:00 в эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В это время все жители Псковской области смогут присоединиться к акции «Общероссийское исполнение гимна России» – с балконов или у окон своих домов исполнить гимн России.

Также можно присоединиться к флешмобу #МыРоссия в социальных сетях. Для этого нужно записать на видео исполнение государственного гимна России, опубликовать видео в группе Театрально-концертной дирекции в социальной сети «ВКонтакте» и в своих аккаунтах с хештегом #МыРоссия.