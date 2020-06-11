Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы
Анатолий Юнг покинул пост заместителя главного врача, руководителя Куньинского филиала Великолукской межрайонной больницы, пишет районная газета «Пламя».
Он руководил куньинским филиалом с 2016 года. «Сохранил сельские ФАПы, сделал решающие шаги к тому, чтобы новый модульный ФАП появился в Ущицах, улучшил качество работы учреждения, по его просьбе в Кунье стали проходить выездные приёмы врачей-специалистов», – рассказали журналисты.
Анатолий Юнг написал заявление об увольнении, которое «без промедления было подписано руководством».