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Общество

Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы

Анатолий Юнг. Фото районной газеты «Пламя»

Анатолий Юнг покинул пост заместителя главного врача, руководителя Куньинского филиала Великолукской межрайонной больницы, пишет районная газета «Пламя».

Он руководил куньинским филиалом с 2016 года. «Сохранил сельские ФАПы, сделал решающие шаги к тому, чтобы новый модульный ФАП появился в Ущицах, улучшил качество работы учреждения, по его просьбе в Кунье стали проходить выездные приёмы врачей-специалистов», – рассказали журналисты.

Анатолий Юнг написал заявление об увольнении, которое «без промедления было подписано руководством».

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