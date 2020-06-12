200 рабочих колбасного цеха Великолукского мясокомбината находятся на больничном
200 рабочих колбасного цеха Великолукского мясокомбината находятся на больничном, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.
В настоящее время на предприятии имеется активный очаг распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, заразились 63 работника.
«Сейчас главная задача – протестировать около 200 рабочих колбасного цеха Великолукского мясокомбината, которые в настоящий момент находятся на больничном», – отметил глава региона.
Михаил Ведерников пояснил, что ситуация с распространением коронавируса в Великих Луках остаётся непростой. «Она постоянно находится в фокусе нашего внимания», – добавил он.