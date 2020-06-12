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Общество

200 рабочих колбасного цеха Великолукского мясокомбината находятся на больничном

200 рабочих колбасного цеха Великолукского мясокомбината находятся на больничном, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

В настоящее время на предприятии имеется активный очаг распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, заразились 63 работника.

«Сейчас главная задача – протестировать около 200 рабочих колбасного цеха Великолукского мясокомбината, которые в настоящий момент находятся на больничном», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников пояснил, что ситуация с распространением коронавируса в Великих Луках остаётся непростой. «Она постоянно находится в фокусе нашего внимания», – добавил он.

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