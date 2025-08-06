Заражённые цветочным трипсом молдавские яблоки уничтожили в Псковской области

19:36, 06 августа 2025, ПАИ

Девять импортных партий яблок (183,6 тонны) из Республики Молдова оказались заражены западным цветочным трипсом. Эксперты обнаружили опасные образцы на складе временного хранения в Псковской области в период с 1 января по 31 июля, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинных объектов в партиях молдавских яблок. В целях недопущения распространения вредителей на территории страны по решению собственников шесть партий заражённых фруктов уничтожат и три возвратят.

Отметим, западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) повреждает овощные, фруктовые и большинство декоративных цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселённые листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс неопасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений.

Ранее сообщалось, что 2,5 тонны готовой мясной продукции (колбасные изделия) не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области.