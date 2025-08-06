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Общество

Ушёл из жизни ветеран журналистики Вячеслав Сидоренков из Себежа

Сегодня, 6 агуста, на 71-м году жизни скончался ветеран журналистики, бывший главный редактор газеты Себежского района «Призыв» Вячеслав Сидоренков, пишет редакция газеты «Призыв».

Вячеслав Сидоренков. Фото: газета «Призыв»

Вячеслав Петрович руководил газетой с декабря 1998 по декабрь 2012 года. Военный пенсионер, житель посёлка Сосновый Бор, он возглавлял объединённый коллектив редакции и типографии. Коллеги помнят его как блестящего журналиста, редактора и прекрасного, глубоко порядочного человека, готового всегда прийти на помощь любому обратившемуся, пишет газета.

«С ним работалось легко, он всё понимал, уважал людей труда. Был заядлым рыбаком и грибником, о своих увлечениях рассказывал часами. У него были свои секреты сбора грибов и ловли рыбы и свои излюбленные места. Без улова и полной корзинки грибов никогда не возвращался», – так вспоминают о нём коллеги.

За добросовестный труд поощрён многочисленными благодарностями, грамотами, награждён медалью «За вклад в развитие Себежского района».

Коллектив редакции и бывшие коллеги выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Петровича.

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Ушёл из жизни ветеран журналистики Вячеслав Сидоренков из Себежа
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