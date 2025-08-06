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Общество

Более пяти тысяч первоклассников пойдут в школы Псковской области 1 сентября

5 816 детей пойдут в первый класс в Псковской области в этом году. В псковских школах ожидают 2 421 первоклассника, а в Великих Луках – 900, сообщила ПАИ заместитель министра образования региона Татьяна Лозницкая.

Фото: ПАИ

В 2024 году в первый класс пошло 5 942 ребёнка, что на 126 детей больше, чем в 2023 году. Татьяна Лозницкая отметила, что незначительное падение численности в этом году связано с демографическими показателями, а именно снижением рождаемости.

Предварительное число учащихся в образовательных организациях в 2025 году – 68 426 детей. В 2024 году было зарегистрировано 69 140 детей, а если сравнивать с 2023 годом, то цифра значительно не меняется.

В Пскове в 2025 году будет обучаться 27 399 школьников, в прошлом году их было 27 103. В Великих Луках в этом году планирует обучаться 11 451 ребёнок, цифра осталась на уровне прошлого года, уточнила собеседница ПАИ.

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