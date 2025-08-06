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Чем отличается неотложная помощь от экстренной, рассказала псковский фельдшер

Задача скорой помощи – прежде всего спасти жизнь. Чем отличается неотложная помощь от экстренной, рассказала фельдшер кабинета неотложной помощи Невельской межрайонной больницы Анастасия Титова в беседе с корреспондентом газеты «Невельский вестник».

Анастасия Титова. Фото: «Невельский вестник»

«Прежде всего нужно понимать, что между неотложной и скорой медицинской помощью есть существенная разница – это срочность. Задача скорой помощи – спасти жизнь. Это экстренная служба, и она необходима тем, чьи жизнь и здоровье находятся в опасности. Задача же неотложной помощи – оказать помощь при состоянии без явных признаков угрозы жизни. Поводом для вызова неотложной помощи могут стать обострения хронических заболеваний без резкого внезапного ухудшения состояния здоровья, головная боль, головокружение, частые приступы гипертонии, боль в пояснице и суставах, температура, одышка и кашель, не связанный с травмой или наличием инородного тела», – рассказала АнастасияТитова.

Кабинет неотложной помощи оснащён всем необходимым медоборудованием, чтобы снять острые симптомы: здесь пациенту измерят артериальное давление, пульс, уровень сахара, снимут электрокардиограмму.

Важно помнить, что кабинет неотложной помощи не предназначен для проведения плановых осмотров и лечения хронических заболеваний. Для планового лечения необходимо обратиться к врачу-терапевту или узкому специалисту.

Отметим, в Невеле молодой специалист Анастасия Титова работает в паре с опытным фельдшером Натальей Пеньковой. Кабинет неотложной помощи работает в Невеле с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу – с 08:00 до 15:00. Кабинеты неотложной помощи открыты во всех поликлиниках Псковской области.

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