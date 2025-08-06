«Турок-2025»: псковские археологи подвели итоги раскопок под Изборском

20:38, 06 августа 2025, ПАИ

Археологическая экспедиция «Турок-2025» завершила свою работу. Археологи и волонтёры вели раскопки на объекте культурного наследия «Грунтовый могильник» (XI–XV века) возле деревни Турок, расположенной недалеко от Изборска. Какие находки удалось сделать специалистам, сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

На площади более 50 квадратный метр были обнаружены нарушенные распашкой погребения и находки древнерусского периода, в том числе бубенчик от шумящей подвески, бусина из синего стекла, миниатюрная спиралька и фрагмент перстня с орнаментом «волчий зуб».

В экспедиции участвовали волонтёры из Пскова, Печор, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Новосибирска, Сургута, Усть-Камчатска и Минска. Научный руководитель работ – сотрудник Археологического центра Псковской области М. А. Васильев.

«Благодарим наших замечательных волонтёров, которые провели с нами эти насыщенные 16 дней. Мы хотим сказать вам спасибо, что были с нами в раскопе, на кухне, на экскурсиях, лекциях, у костра; спасибо за вашу помощь и интересные разговоры», – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что международная молодёжная «Вахта Памяти» «Невельский фронт», посвящённая 80-летию Победы, открылась в деревне Поздноево 1 августа.