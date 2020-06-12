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Ведерников: Говорить о переходе к очередному этапу снятия ограничений не приходится

«В настоящий момент говорить о переходе к очередному этапу снятия ограничений не приходится», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Губернатор указал на то, что увеличивается и количество, и качество тестов. «Мы приобрели новое оборудование, которое в 50 раз повышает точность проведения тестов», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников напомнил, что борьбу с коронавирусом начинали с 50 тестов в день. «А сейчас подходим к цифре 900. Думаю, после праздников будем тестировать более 1 000 человек в день», – добавил глава региона.

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