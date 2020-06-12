0
17:36
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение в Instagram
14:10
В Пскове приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Рижском проспекте
13:40
Елена Бибикова: От нашей активности и ответственности зависит, в какой России будут жить наши дети и внуки
12:56
16 пациентов с коронавирусом умерло в Псковской области
11:13
Ролик с зонтом псковского тиктокера набрал в соцсетях 2 млн просмотров
10:38
145 миллионов просмотров набрало видео псковича в «Тик-Токе»
10:20
Александр Котов: Не пасовать перед трудностями – черта нашего национального характера
Еще новости
Общество

Комитет по финансам будет на неделю раньше субсидировать «Псковпассажиравтотранс»

Комитет по финансам Псковской области будет на неделю раньше субсидировать «Псковпассажиравтотранс», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Губернатор пояснил, что это сделано для того, чтобы предприятие имело возможность своевременно рассчитываться со своими работниками.

«Если в этом месяце ситуация не исправится, буду благодарен, если вы проинформируете меня об этом, – обратился глава региона к сотрудникам предприятия. – Тогда мы детально в этой ситуации разберёмся и накажем виновных».

«В целом, если говорить о предприятии, эта ситуация с заработными платами – ещё один звоночек по поводу того, что всю работу предприятия нужно принципиально перестраивать», – добавил Михаил Ведерников.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников записал очередное видеообращение в Instagram
12 июня 2020
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение в Instagram
В Пскове приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Рижском проспекте
12 июня 2020
В Пскове приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Рижском проспекте
Елена Бибикова: От нашей активности и ответственности зависит, в какой России будут жить наши дети и внуки
12 июня 2020
Елена Бибикова: От нашей активности и ответственности зависит, в какой России будут жить наши дети и внуки
16 пациентов с коронавирусом умерло в Псковской области
12 июня 2020
16 пациентов с коронавирусом умерло в Псковской области
Ролик с зонтом псковского тиктокера набрал в соцсетях 2 млн просмотров
12 июня 2020
Ролик с зонтом псковского тиктокера набрал в соцсетях 2 млн просмотров
145 миллионов просмотров набрало видео псковича в «Тик-Токе»
12 июня 2020
145 миллионов просмотров набрало видео псковича в «Тик-Токе»
Александр Котов: Не пасовать перед трудностями – черта нашего национального характера
12 июня 2020
Александр Котов: Не пасовать перед трудностями – черта нашего национального характера
#СтаньСильнееПокаДома: Инструктор фитнес-клуба Алёна Шорохова провела зарядку для пожилых псковичей
12 июня 2020
#СтаньСильнееПокаДома: Инструктор фитнес-клуба Алёна Шорохова провела зарядку для пожилых псковичей

Идет загрузка...