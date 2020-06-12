Комитет по финансам будет на неделю раньше субсидировать «Псковпассажиравтотранс»

17:22, 12 июня 2020, ПАИ

Комитет по финансам Псковской области будет на неделю раньше субсидировать «Псковпассажиравтотранс», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Губернатор пояснил, что это сделано для того, чтобы предприятие имело возможность своевременно рассчитываться со своими работниками.

«Если в этом месяце ситуация не исправится, буду благодарен, если вы проинформируете меня об этом, – обратился глава региона к сотрудникам предприятия. – Тогда мы детально в этой ситуации разберёмся и накажем виновных».

«В целом, если говорить о предприятии, эта ситуация с заработными платами – ещё один звоночек по поводу того, что всю работу предприятия нужно принципиально перестраивать», – добавил Михаил Ведерников.