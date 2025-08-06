Почти на месяц раньше завершился ремонт кругового перекрёстка на Запсковье

21:10, 06 августа 2025, ПАИ

Ремонт на круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове завершён почти на месяц раньше срока, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Благодаря уменьшению внутреннего диаметра кольца удалось увеличить ширину проезжей части. Перекрёсток также получил свежий слой асфальта и обновлённую дорожную разметку, которая предполагает выезд исключительно с крайней правой полосы. Спасибо подрядчику за оперативную и качественную работу. Это ещё один шаг к созданию комфортного и безопасного движения в нашем городе!» – говорится в сообщении.

Смотрите фоторепортаж по ссылке.

Ранее сообщалось, что ремонт на улице Максима Горького продолжается в Пскове. Сегодня, в ночь на 7 августа, асфальтирование пройдёт на участке от улицы Лагерной до улицы Малясова, затем до улицы Юбилейной.