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Общество

Почти на месяц раньше завершился ремонт кругового перекрёстка на Запсковье

Ремонт на круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове завершён почти на месяц раньше срока, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Благодаря уменьшению внутреннего диаметра кольца удалось увеличить ширину проезжей части. Перекрёсток также получил свежий слой асфальта и обновлённую дорожную разметку, которая предполагает выезд исключительно с крайней правой полосы. Спасибо подрядчику за оперативную и качественную работу. Это ещё один шаг к созданию комфортного и безопасного движения в нашем городе!» – говорится в сообщении.

Смотрите фоторепортаж по ссылке.

Ранее сообщалось, что ремонт на улице Максима Горького продолжается в Пскове. Сегодня, в ночь на 7 августа, асфальтирование пройдёт на участке от улицы Лагерной до улицы Малясова, затем до улицы Юбилейной.

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