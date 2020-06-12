Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём России

09:23, 12 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём России, который отмечается сегодня, 12 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что каждый россиянин гордится своей страной, её великой историей, духовными и культурными традициями многонационального народа.

«Для каждого из нас уважение к России начинается с любви к малой родине, городу проживания, к местам, близким душе и сердцу», – отметил он.

Губернатор подчеркнул, что Псковская земля всегда имела особое символическое значение для России.

«Это оплот православной культуры, один из важнейших источников русской государственности. Здесь родились многие талантливые люди: поэты, писатели, композиторы, учёные и воины, государственные и религиозные деятели. Веками на Псковской земле создавались уникальные памятники старины, которые входят в золотой фонд мирового культурного наследия», – отметил он.

Глава региона заметил, что все жители Псковской области являются хранителями труда многих поколений своих предков.

«И мы обязаны не только сберечь, но и приумножить народное достояние. Это ответственность и вызов, с которыми мы вместе обязательно справимся», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников также поблагодарил тех псковичей, которые вносят вклад в развитие России и укрепление её безопасности.

«Спасибо всем, кто честно трудится, кто добивается реализации своих прав, кто не остаётся равнодушным к будущему России. От всей души желаю вам, вашим семьям, родным крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! С праздником! С Днём России!» – заключил глава региона.