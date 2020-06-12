Росгвардия приглашает псковичей на военную службу в Чечню

12:23, 12 июня 2020, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области набирает кандидатов для прохождения военной службы по контракту в войсковую часть в Грозном (Чечня). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на должности сержантов и солдат требуются кандидаты в возрасте от 18 до 40 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

В свою очередь военнослужащий получит зарплату от 40 тысяч рублей, полный социальный пакет, обеспечение бесплатным трёхразовым питанием и вещевым имуществом, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток (в зависимости от выслуги лет), возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях, обязательную ежегодную материальную помощь в размере одного оклада денежного содержания, бесплатное лечение, возможность участия в накопительно-ипотечной системе.

Для более подробной информации обращаться по телефонам: 73-43-13, 8-906-223-65-00, 8-911-366-21-41.