Директор псковского колледжа рассказала, каково это – играть в «Сто к одному»

15:52, 06 октября 2026, ПАИ

Директор Псковского политехнического колледжа Александра Степанова приняла участие в телешоу «Сто к одному» на канале «Россия 1». О своих впечатлениях от игры девушка поделилась в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

Александра Степанова много лет посвятила преподаванию. Она из династии железнодорожников, но с детства мечтала стать учителем. В 2018 году переехала из Вологодской области в Псковскую, где начала работать мастером производственного обучения в Дновском железнодорожном колледже и обучать помощников машиниста тепловоза.

В прошлом году Александра Степанова победила в региональном этапе конкурса «Мастер года – 2025». После победы её назначили руководителем Псковского политехнического колледжа.

На съёмки телешоу её пригласила участник АНО «Национальные приоритеты» Бэла Янибекова, которая занимается продвижением федерального проекта «Профессионалитет». Участниками программы стали финалисты конкурса «Мастер года – 2025».

«Для меня это вдвойне ценно – встретиться с финалистами прошлого года. Каждая такая встреча – что-то особенное», – призналась Александра Степанова.

Она согласилась на съёмки без раздумий: «Мне интересно выходить за рамки привычного и пробовать новое».

Александра Степанова сыграла в команде «Мастера», которой предстояло сразиться с командой «Наставники». В «Простой игре» она предложила вариант «специалист» как синоним к слову «мастер». Этот ответ занял вторую строчку на табло и принёс команде баллы. Команда «Мастера» стартовала и набрала 75 баллов.

В «Двойной игре» на вопрос «В обнимку с каким неодушевлённым предметом часто фотографируются?» Александра Степанова назвала «автомобиль». Этот ответ оказался ниже табло, но показал нестандартный взгляд. В итоге все очки вернулись к «Мастерам», и счёт команды вырос до 229 баллов.

В «Тройной игре» участникам нужно было угадать, кем может работать человек, который говорит: «Я живу среди картин». Александра Степанова ответила «режиссёр» – снова вариант вне табло, но интересный. Соперники из команды «Наставники» остановились на слове «смотритель», которое оказалось в таблице. Несмотря на это, «Мастера» сохранили лидерство – 229 против 183 баллов.

В раунде «Игра наоборот» команды соревновались в знании пословиц со словами «учиться», «учёба». «Мастера» открыли счёт фразой «Ученье – свет, а неученье – тьма». Итоговый счёт получился почти равным: у «Наставников» 243 балла, у «Мастеров» – 244.

В «Большой игре» команда «Мастера» продолжала бороться за каждый балл. По итогам четырёх раундов в финал вышла команда «Мастера».

Александра Степанова провела под камерами около часа. Несмотря на волнение, запись удалось сделать с первого дубля.

«Съёмки – это отдельный мир, который сильно отличается от привычной жизни. Но это того стоило! Атмосфера на площадке была невероятной. Было много неожиданностей, связанных с форматом шоу, – никогда не знаешь, что тебя ждёт. Это держало в тонусе. Самое запоминающееся – это, конечно, люди: участники, две команды настоящих профессионалов своего дела, каждый из которых – личность с большой буквы. Юмор, азарт, общение с ними и с ведущими даёт просто невероятный заряд энергии», – поделилась участница.

Участие в телешоу «Сто к одному» стало вызовом самой себе и большим опытом. «Было волнительно, но я рада, что решилась», – подчеркнула Александра Степанова.