Елена Бибикова: От нашей активности и ответственности зависит, в какой России будут жить наши дети и внуки

13:40, 12 июня 2020, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Елена Бибикова подчеркнула, что россияне живут в великой и прекрасной стране со славной многовековой историей и богатейшей культурой, крепкими традициями, выдающимися достижениям и ежедневным вкладом каждого гражданина в её развитие и процветание.

«Этот праздник объединяет всех, кто видит Россию крепким и сильным государством, понимает, что это зависит и от его личных усилий», – отметила она.

По её словам, именно сегодня граждане России создают настоящее и будущее страны. «От нашей активности и ответственности зависит, в какой России будут жить наши дети и внуки. И наша задача – передать им память о великих подвигах и свершениях наших предков, веру в силу национального характера, самобытность и талант нашего народа, уважение к старшим поколениям, искреннюю любовь к родной земле, стремление защищать и заботиться о ней», – подчеркнула сенатор.

Елена Бибикова пожелала каждому жителю Псковской области быть достойным гражданином России, способствовать её укреплению и благосостоянию, сохранению и приумножению её богатств. «Мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим семьям!» – заключила сенатор.